Matteo Berrettini: “Non ero pronto al 100%, non vedo l’ora di competere sull’erba”

Dopo i ritiri da Madrid e Roma è arrivata la decisione quasi scontata: Matteo Berrettini a pochi giorni dall’inizio del torneo ha deciso di rinunciare alla partecipazione del secondo Grand Slam stagionale, il Roland Garros.

È diventato ormai un tabù il torneo parigino per il romano: l’ultima apparizione risale infatti al lontano 2021, con la sconfitta ai quarti di finale con Novak Djokovic. Da lì quattro assenze consecutive.

Le sue parole sui social: “Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la decisione molto difficile di ritirarmi dal Roland Garros. Semplicemente non ho avuto abbastanza tempo per sentirmi al 100% pronto a competere al livello richiesto”.

L’attesa però per la sua parte preferita della stagione: “Non vedo l’ora di tornare a giocare sull’erba e mi sto già preparando con il mio team. Apprezzo moltissimo il supporto che ricevo da tutti voi e non vedo l’ora di tornare in campo”.