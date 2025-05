Matteo Berrettini: “Fisicamente sto bene e con la testa ci sono. L’emozione è stata tanta”

Matteo Berrettini ha vinto il suo match d’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, battendo in due set l’emergente britannico Jacob Fearnley e ottenendo il pass per i sedicesimi di finale sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il finalista di Wimbledon 2021 non ha brillato per qualità del gioco espresso sul Centrale, esaltandosi però nella battaglia anche grazie al supporto del pubblico di casa e sfruttando il crollo finale del suo avversario per spuntarla al tie-break del secondo set.

“Non era richiesto di giocare bene ma di lottare ed è quello che mi piace fare. Quindi ho cercato di servire bene, ho provato ad essere aggressivo. Non mi sono allenato tantissimo nelle ultime settimane quindi non mi potevo chiedere un livello troppo alto. Però l’emozione è stata tanta. È stato pazzesco. Appena entrato in campo è arrivato il primo brivido, poi durante la partita un paio di volte ancora, soprattutto quando ho annullato i due set point e ho vinto il game del 5-4. Poi lui ha giocato bene per il 5 pari. Poi lui ha iniziato a non prendere più il campo, a rallentare un po’. E quando ho visto che il tie-break stava andando così ho iniziato a gustare fino all’ultimo punto”, ha raccontato il tennista azzurro in mixed zone.

Sulle sue condizioni fisiche dopo il problema agli addominali accusato a Madrid: “Fisicamente mi sento bene. Oggi è stata una bella prova anche per quello: così tanto tempo in campo non ne passavo da un po’. Quindi è positivo. È un bel segnale che con la testa ci sono, che avevo tanta voglia di tornare in campo qui a Roma, un posto davvero speciale per me. Volevo entrare in campo, restarci con la testa e fare in modo che tutto andasse bene”.

Sulle emozioni della vigilia: “C’era tensione naturalmente, ma ogni volta che mi saliva un po’ il magone mi ripetevo ‘era quello che volevi’. Non potevo pensare di tornare qui e non sentire quell’adrenalina, quella tensione che alla fine ti fa entrare in campo carico. È molto importante sentire queste emozioni. Devo dire che ho dormito abbastanza bene ma stamattina mi sono svegliato prima della sveglia, perché ovviamente la tensione c’era. Non vedevo l’ora di sentire questo calore. Lo avevo già respirato in Davis, ma è diverso. Qui, nella città dove sono cresciuto, era quel tipo di feeling che mi mancava. E sono contento di potermelo gustare almeno per altre due partite, tra singolare e doppio”.

Berrettini ha poi parlato del suo prossimo avversario Casper Ruud, fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid ma reduce da un primo incontro abbastanza complicato a Roma contro il kazako Alexander Bublik: “Casper arriva dalla vittoria di Madrid ma le condizioni qua sono completamente opposte quindi ci sta che possa fare fatica nel primo match. Ad ogni modo guardo più a come mi sento io”.