Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Hugo Gaston all’esordio a Ginevra

Matteo Arnaldi porta a casa una vittoria importante anche e soprattutto a livello morale nel primo turno dell’ATP 250 di Ginevra. Il ligure batte per 6-7(6) 6-4 6-4 il francese Hugo Gaston in 2 ore e 24 minuti, ed ora se la vedrà con uno tra l’ungherese Fabian Marozsan e il brasiliano Karue Sell, un’autentica leggenda su YouTube (canale da 368.000 iscritti) che a 31 anni ha coronato il sogno di una vita: qualificarsi per un torneo del circuito maggiore.

Partenza priva di particolari brividi per l’uno e l’altro, capaci senza troppi problemi di mantenere i loro turni di servizio. Arrivano nell’ottavo game, sul 4-3 per il sanremese, le prime due palle break del match, che però se ne vanno in maniera abbastanza rapida. Si arriva così a un combattuto tie-break, in cui Arnaldi non ha sostanzialmente mai il controllo della situazione. Nonostante questo, per due volte recupera un minibreak di svantaggio e poi salva un set point, ma alla seconda chance è Gaston a chiudere il discorso sull’8-6.

Nel secondo parziale arriva subito una chance di andarsene per Arnaldi, che però non è in grado di sfruttarla. La fiducia passa nelle mani di Gaston, che non ci mette molto prima a mantenere la situazione sotto controllo e poi a trovare a sua volta il break che significa 4-2. Sembra finita, inizia invece un altro match, con il ligure che si mostra d’improvviso convinto, senza remore, in grado di trovare colpi che prima non trovava: quasi un attimo ed è 5-4, trasformato poco dopo in 6-4.

Particolare, e se vogliamo bizzarro, l’andamento del terzo set: subito avanti Arnaldi a concretizzare il bel momento vissuto già nel finale di secondo set. Diventano sei i giochi consecutivi a suo favore, ma improvvisamente risorge Gaston e dal 2-0 si va sul 2-2. Incredibilmente, tutto il parziale finisce per andare così, di due game in due game: a break dell’azzurro risponde, poco dopo, controbreak del francese. Tutto questo fino all’ultimo e decisivo momento, quello che dal 4-4 va a chiudersi sul 6-4 e che porta Arnaldi a urlare di una liberazione totale.

Per Arnaldi 8 ace e 4 doppi falli, ma anche un 74%-65% di punti vinti con la prima che aiuta e non poco, soprattutto in un match nel quale il margine dei punti è davvero molto stretto: 98-92 a favore del sanremese.