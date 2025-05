Matteo Arnaldi in rotta di collisione con Djokovic a Ginevra. Ma c’è prima un ostacolo complesso

Matteo Arnaldi rialza la testa dopo la brutta sconfitta con Roberto Bautista Agut al Foro Italico e batte in rimonta il francese Hugo Gaston, approdando al secondo turno dell’ATP 250 di Ginevra 2025. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 sulla terra rossa elvetica, ritrovando il successo a venti giorni di distanza dall’ultima volta e riprendendo un po’ di fiducia verso l’imminente Roland Garros.

Il 24enne ligure attende adesso agli ottavi di finale uno tra l’ungherese Fabian Marozsan ed il qualificato brasiliano Karue Sell, che scenderanno in campo domani per il primo turno del main draw. Arnaldi, numero 8 del seeding in Svizzera, potrebbe entrare successivamente in rotta di collisione ai quarti con il fuoriclasse serbo Novak Djokovic.

Ricordiamo che il numero 39 al mondo aveva battuto Nole a Madrid nell’ultimo match giocato dal veterano di Belgrado prima di rinunciare agli Internazionali d’Italia. Il 24 volte campione Slam, prima di incrociare eventualmente Arnaldi nel remake della recente sfida madrilena, dovrà superare il vincente del testa a testa tra Marton Fucsovics e Zizou Bergs.