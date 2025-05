Mats Wilander incorona Jasmine Paolini: “La cosa migliore capitata al tennis da tanto tempo”

Non si è ancora sopita l’eco della vittoria di Jasmine Paolini nella finale degli Internazionali d’Italia di Roma 2025 di ieri. La tennista toscana ha schiantato Coco Gauff con un laconico 64 62 in circa un’ora e mezza di gioco. Una vera e propria sinfonia della nuova numero 4 del ranking mondiale, che ha superato Iga Swiatek in graduatoria con il successo sulla terra rossa romana.

Oltre al pubblico italiano che ha tributato il giusto riconoscimento alla nostra campionessa, anche un ex tennista illustre come Mats Wilander ha voluto dire la sua su Jasmine Paolini. Anzi, ha elogiato la nostra portacolori in una maniera davvero notevole: “È la cosa migliore che sia capitata al tennis femminile da un sacco di tempo”. Parole che lasciano il segno per il vincitore di 7 tornei del Grande Slam che ha assistito all’impresa di Paolini dalle tribune del Campo Centrale del Foro Italico.

Il nativo di Växjö prosegue nella sua analisi sulla finale di ieri: “Paolini disputato un match davvero impressionante. Devi vederla giocare dal vivo per renderti conto della potenza che esprime. Si muove incredibilmente bene, ha una grandissima capacità di giocare l’anticipo. Però quello che mi ha colpito di più è il suo carattere, quello che trasmette. La gente le vuole bene perché sorride. Tante volte sbaglia e sorride lo stesso”. (Fonte: SuperTennis).

Mats Wilander, attualmente commentatore tecnico di Eurosport, conclude: “Secondo me ha giocato la partita perfetta. Coco non è partita bene e non è più riuscita a rientrare nel match, ma Jasmine ha giocato davvero molto bene. Mi ha colpito come il pubblico di Roma sia stato molto rispettoso nei confronti Gauff: una grande atmosfera, un momento di tennis fantastico. Penso che lei sia più felice di chiunque altro abbia mai vinto il torneo qui al Foro”.