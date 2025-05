Massimo Stano: “Record del mondo, ormai si mangiano a colazione. Mi scappa la lacrimuccia”

Massimo Stano ha scritto un’autentica pagina di storia, siglando il record del mondo della 35 km di marcia. Il fuoriclasse pugliese ha dominato la gara valida per gli Europei a squadre, dettando legge sulle strade di Podebrady (Cechia) con una micidiale progressione negli ultimi undici chilometri e tagliando il traguardo con il vertiginoso tempo di 2h20:43.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 20 km ha demolito il precedente primato siglato un paio di mesi fa dal canadese Evan Dunfee (2h21:40) e ha abbassato di due minuti e mezzo il suo record europeo firmato nel 2022 in occasione del trionfo ai Mondiali di Eugene. Un italiano si è impossessato di un world record in una specialità presente ai Mondiali, impresa decisamente sensazionale e che merita il massimo risalto, altro tassello che dimostra l’eccellenza dell’intero movimento tricolore.

Massimo Stano ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Record del mondo anche per me, finalmente visto che ormai si mangiano a colazione. Sono molto contento, l’approccio non era quello per fare il record ma di chiudere il più forte possibile. La missione era quella, il record del mondo è stata una conseguenza. Penso che ci meritiamo questo risultato, me lo godrò per qualche settimana e poi ci sarà una 20 km da fare“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Sono felice per la vittoria in Coppa del Mondo che mi mancava, è una spunta sul palmares. Ci sono stati dei problemi prima di questa gara, mi scappa anche la lacrimuccia. C’è stato tanto lavoro ed è bello portare a casa certi risultati. La maglia azzurra è una responsabilità, la porto con grande onore e lotto affinché la nostra bandiera ci stia. È tutto per Liam, da quando è nato non avevo ancora fatto una gara buona“.