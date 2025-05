Massimo Stano mastodontico: record del mondo epocale nella 35 km di marcia! Italia in trionfo agli Europei a squadre

Massimo Stano ha offerto una prestazione stellare sulle strade di Podebrady (Cechia), ha sfoderato tutto il suo perentorio talento, ha incantato con la sua proverbiale caratura agonistica e ha vinto la 35 km che ha aperto gli Europei a squadre di marcia. In uno dei grandi templi internazionali del tacco e punta, il fuoriclasse pugliese ha dettato legge nella distanza su cui si era laureato Campione del Mondo nel 2022 e ha festeggiato per la prima volta in carriera nella ormai ex Coppa Europa (settimo nel 2019, ottavo nel 2021 e terzo nel 2023, sempre sui 20 km).

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 20 km ha fatto il proprio debutto stagionale su strada dopo aver firmato il record europeo dei 10.000 metri di marcia su pista (37:33.03 lo scorso 13 aprile a Prato) e ha prontamente timbrato il cartellino in una distanza che non frequentava dal 2023 (fu settimo ai Mondiali di Budapest, dove si era presentato per difendere il titolo iridato conquistato dodici mesi prima). Seconda vittoria consecutiva per il 33enne, che ai Giochi di Parigi 2024 concluse al quarto posto al rientro dall’infortunio rimediato negli sfortunati Mondiali a squadre disputati in primavera ad Antalya.

L’azzurro si è distinto per l’ottima lettura tattica della gara, lasciando sfogare il polacco Maher Ben Hlima, il quale ha tentato la fuga fin dalle prime battute di gara: non si è lasciato intimorire dai 54 secondi di ritardo che accusava al quindicesimo chilometro, quando era tra l’altro alle spalle anche dello spagnolo Miguel Angel Lopez. A quel punto Massimo Stano ha incominciato a intensificare l’azione e il cambio di ritmo ha subito sfiancato la resistenza del tedesco Christopher Linke. L’allievo di Patrizio Parcesepe è andato a riprendere l’iberico al diciassettesimo passaggio e ha proseguito nella grande rimonta nei confronti di Hlima, operando il sorpasso al 24mo chilometro.

Massimo Stano si è prodigato in un assolo memorabile, tenendo un passo di 3’55” al chilometro con cui ha progressivamente distanziato tutti gli avversari infliggendo distacchi abissali. Il Campione Olimpico di Tokyo ha tagliato il traguardo con il vertiginoso crono di 2h20:43: nuovo record del mondo! Sì, un italiano ha firmato il tanto atteso world record in una specialità presente ai Mondiali: è un momento che fa la storia dell’atletica tricolore. Demolito il 2h21:40 siglato dal canadese Evan Dunfee lo scorso 22 marzo, ampiamente sotto anche al 2h21:31 del russo Vladimir Kanaykin (ai tempi non ratificato come record del mondo).

L’azzurro è sceso due minuti e mezzo sotto al suo record europeo di 2h23:14 siglato in occasione del trionfo iridato di tre anni fa. Distaccato di addirittura 2’38” il tedesco Christopher Linke (2h23:21, record nazionale), mentre lo spagnolo Miguel Angel Lopez ha concluso in terza posizione con un ritardo superiore ai tre minuti (2h23:48). Eccellente quarto posto di Riccardo Orsoni (2h26:09), a precedere il francese Aurelien Quinion (2h26:24), lo slovacco Dominik Cerny (2h27:42) e lo spagnolo Daniel Chamosa (2h27:56). Nona piazza per Matteo Giupponi (2h28:57) e così l’Italia ha festeggiato anche la conquista del titolo a squadre (14 punti) davanti alla Spagna (18) e alla Germania (31).

Il cammino verso i Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre è in incominciato nel miglior modo possibile, va ricordato che dalla prossima stagione cambieranno le distanze per le gare di marcia: si gareggerà sui 21,097 km (unica prova prevista alle Olimpiadi di Los Angeles) e sui 42,195 km, mentre la 35 km andrà nei fatti a scomparire.