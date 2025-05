Marcell Jacobs torna in gara! Prossimo appuntamento a Roma

Marcell Jacobs ha annunciato che gareggerà al Roma Sprint Festival, evento che andrà in scena il prossimo 20 giugno presso lo Stadio dei Marmi nella Capitale. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri sarà la grande stella in uno degli impianti più belli al mondo dal punto di vista estetico, dove lo scorso anno si impose in 10.07 e lanciò la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove ottenne il quinto posto con il crono di 9.85.

Lo sprinter lombardo si è ormai lasciato alle spalle il problema fisico che gli ha impedito di poter essere protagonista durante la stagione in sala e si sta attualmente allenando in Florida, con il chiaro obiettivo di disputare un’annata agonistica di rilievo culminante con i Mondiali di Tokyo nel mese di settembre. Nella Città Eterna, dove il prossimo 6 giugno andrà in scena il Golden Gala, si cimenterà chiaramente sugli amati 100 metri.

L’ultima gara all’aperto disputata da Marcell Jacobs risale allo scorso 9 settembre, quando si espresse in 10.12 a Bellinzona poche settimane dopo essersi distinto ai Giochi. Nella passata stagione riuscì anche a confermarsi Campione d’Europa sul rettilineo di Roma ed è sceso sotto i dieci secondi in quattro occasioni tra Parigi e Turku.