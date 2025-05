Marc Marquez: “Mi hanno salvato, non avevo voglia di guidare la moto: serve costanza”

Marc Marquez ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo è caduto nelle battute iniziali della gara, ma è stata esposta la bandiera rossa a causa della presenza di olio in pista e così l’alfiere della Ducati ha avuto la possibilità di ripartire, meritando il gradino più basso del podio e riuscendo ad allungare in testa alla classifica generale nei confronti del fratello Alex.

Marc Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Oggi non sono contento perché hanno salvato me e mio fratello. Avevo sbagliato di nuovo. Ho avuto una raffica molto forte, e quando ho rilasciato i freni mi ha spinto via. Oggi è stato uno di quei giorni in cui non avevo voglia di guidare la moto. Devo cercare la costanza. Senza esagerare, ci sono, quindi devo controllare questa sensazione“.

Il leader del Mondiale MotoGP ha poi proseguito nella propria analisi, soffermandosi sul feeling sottotono con la Ducati: “Ero molto teso, probabilmente a causa della caduta. Ho rischiato di cadere a quattro giri dalla fine senza fare nulla di speciale. Il feeling con l’anteriore non era affatto buono“.