Mads Pedersen dopo la caduta: “Nulla di fratturato, avrei voluto fare la volata”

Giornata durissima per tutto il gruppo lungo le strade viscide della Campania a causa della pioggia. A farne le spese in tanti nella sesta tappa del Giro d’Italia 2025, tra questi anche la Maglia Rosa Mads Pedersen.

Nella caduta generale del plotone, con Jai Hindley e diversi altri corridori costretti al ritiro, è finito a terra anche il leader della classifica generale che non ha disputato poi la volata.

Le sue parole all’arrivo: “Potrei stare molto peggio, naturalmente non è mai bello andare a terra a 65 chilometri all’ora, sento ancora il corpo dolente, però nulla di fratturato e basterà un bel massaggio”.

E ancora, il danese della Lidl-Trek: “Avrei voluto far parte del finale, vincere ancora un’altra tappa, ma non ero in grado, avevo dolore oggi. Non era la giornata giusta”.