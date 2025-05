Luna Rossa e Pirelli ancora insieme verso l’America’s Cup 2027: i dettagli della nuova partnership

Luna Rossa e Pirelli hanno annunciato ufficialmente una nuova partnership in vista della 38ma Coppa America di vela, che si terrà nel 2027 a Napoli. Dopo aver ricoperto il ruolo di co-title sponsor a partire dal 2018, l’azienda milanese diventa Official Sponsor e Technical Partner del challenger italiano che prenderà parte alla prossima edizione dell’evento velico più antico e prestigioso al mondo.

Come si legge nel comunicato, la collaborazione tra Pirelli e Luna Rossa “sarà incentrata sulla virtualizzazione, una metodologia messa a punto da Pirelli in Formula 1, che consente di ridurre i tempi di sviluppo, l’uso di prototipi fisici e l’impatto ambientale e che permetterà al team di prevedere anche il comportamento dei materiali – disegnati in collaborazione – sottoposti alle sollecitazioni tipiche della navigazione. Le altre aree di partnership tecnologica comprendono la modellizzazione e l’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e di data management, oltre alla ricerca sui materiali innovativi, campo nel quale Pirelli ha un know-how consolidato e riconosciuto“.

“Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di Luna Rossa e lo faremo con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto questa partnership fin dall’inizio. Crediamo molto in questo progetto, che rafforza il nostro brand e ci offre grande visibilità internazionale, consentendoci di veicolare valori comuni, come l’italianità, la sfida tecnologica, la competizione, il gioco di squadra e l’equilibrio tra potenza e controllo. Anche questa volta non mancherà il nostro contributo dal punto di vista della tecnologia e della ricerca. Seguiremo le sfide di questa edizione con l’emozione e il coinvolgimento di sempre. Soprattutto, lo faremo in una città straordinaria per bellezza, cultura e atmosfera come Napoli che, siamo certi, contribuirà a rendere questa edizione davvero speciale”, il commento del vice-presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

Queste invece le parole di Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa: “Avere nuovamente Pirelli al nostro fianco ci fa molto piacere, la sua presenza rappresenta un importante attestato di fiducia nei confronti del team e del lavoro svolto sino a oggi. Come Official Sponsor e Technical Partner avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa campagna, portando in dote anni di esperienza e di know-how in vari ambiti legati all’innovazione tecnologica. Pirelli è un partner di lunga data con il quale condividiamo gli stessi valori sportivi ed etici e siamo felici di aver rinnovato la collaborazione”.