Luna Rossa e la Coppa America a Napoli. Sirena: “Svolta progettuale”

Gli appassionati di vela e non solo, nella giornata di ieri, hanno appreso della lieta novella: l’edizione n.38 dell’America’s Cup si terrà in Italia. La scelta del Defender Team New Zealand, dopo tante discussioni, è caduta su Napoli. Una grande opportunità per il capoluogo campano e per il Bel Paese, dal momento che mai nella Penisola la più antica competizione sportiva internazionale (ancora esistente) andrà in scena.

Da capire quali saranno le date, ovvero in quali mesi del 2027, e anche il format. Indubbiamente c’è grande voglia di far bene da parte dell’equipaggio di Luna Rossa. L’obiettivo è porre finalmente il proprio sigillo sulla Vecchia Brocca, avendo anche lo stimolo di competere in territorio nostrano.

“Per noi come team si tratta di un momento importante, perché finalmente possiamo focalizzarci dal punto di vista del design progettuale e dell’allenamento in mare sulle condizioni che troveremo nel golfo di Napoli“, ha dichiarato all’ANSA Max Sirena, skipper e Team Director della squadra.

Pronti, quindi, a lanciare il guanto di sfida: “È bello perché avremo tanti supporter di un Paese intero e soprattutto del capoluogo campano che, sono sicuro, faranno il tifo per Luna Rossa. Sono certo che Napoli sarà all’altezza di questo evento importantissimo, probabilmente il più importante del 2027“, ha aggiunto Sirena.