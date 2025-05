Luke Plapp: “L’anno scorso ci ero andato vicino tante volte, riuscirci oggi è speciale”

Parla australiano l’ottava tappa del Giro d’Italia 2025. A trionfare al termine di una lunga fuga sul traguardo di Castelraimondo è Lukas Plapp, che agguanta la vittoria più bella della carriera, la prima in una grande corsa a tappe.

Il commento a fine gara del corridore classe 2000 della Jayco AlUla: “È pazzesco. A dire la verità, faccio ancora fatica a crederci. Sento che è stato un lungo percorso: avevo puntato sull’estate australiana, ma non ero riuscito a ottenere risultati in Europa. Al Giro, l’anno scorso, ci sono andato così vicino tante volte. Riuscirci oggi è davvero speciale”.

Ed ancora: “Erano settimane che avevamo segnato questa tappa. Stamattina, sul pullman, eravamo molto carichi. La lotta per andare in fuga è stata incredibilmente dura e poi, una volta davanti, ho deciso di andare via da solo a 45 km dall’arrivo, perché sapevo che non avrei potuto battere nessuno di loro in volata. Il primo a muoversi ha sempre un vantaggio, e ho pensato ‘Provo a giocarmela’”.

In conclusione: “Dalle Olimpiadi dell’anno scorso all’intervento al polso a febbraio, fino alla caduta nella prima cronometro del Giro. Questa vittoria ripaga tutti gli sforzi per tornare dopo tutte queste difficoltà”.