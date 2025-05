Luigi Dall’Igna su Bagnaia: “Dovrò parlare con lui dopo quanto è accaduto a Silverstone”

Una crisi senza fine. Francesco Bagnaia cade ancora nel giorno più importante del week end di Silverstone (Gran Bretagna), settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Regno Unito un’altra debacle del piemontese, finito in terra quando già la sua prestazione non era delle migliori.

Soliti problemi di feeling con l’anteriore per Pecco e la situazione non sembra cambiare. Un contesto nel quale il suo compagno di squadra, Marc Marquez, è sempre più leader della classifica generale e il centauro nostrano sempre più distanziato. Ne ha parlato ai microfoni dei colleghi di gpone.com, Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse).

“Sinceramente non so cosa sia accaduto con Pecco. Primi di fare qualsiasi commento, vorrei parlargli e capire cosa sia accaduto, visto che sembrava che le sensazioni fossero migliori“. Un modo per prendere tempo e vederci chiaro perché questa versione di Bagnaia preoccupa per le ambizioni della Ducati in top-class.

Nella giornata in cui l’Aprilia è tornata a ruggire, si deve annotare il secondo successo consecutivo la domenica di una casa che non sia la Rossa nella classe regina e questo decisamente anomalo, se si pensa a quanto fatto vedere nei primi round.