Lucrezia Stefanini eliminata dal Roland Garros. L’azzurra cede alla svizzera Teichmann

Dopo aver superato per la prima volta le qualificazioni, Lucrezia Stefanini non riesce a festeggiare anche la prima vittoria della carriera nel tabellone principale del Roland Garros. La toscana è stata sconfitta in due set dalla svizzera Jil Teichmann per 6-4 6-4 in un’ora e trentanove minuti di gioco.

Purtroppo davvero tantissimi i problemi al servizio per l’azzurra, che ha concesso dieci palle break all’avversaria, salvandone solo quattro. La nativa di Firenze ha ottenuto il 41% dei punti quando ha servito la prima. Sono 25 i vincenti di Teichmann contro i 13 dell’azzurra, con l’elvetica che ha commesso 38 errori non forzati contro i 32 dell’avversaria.

Inizio di match complicato per Stefanini, che deve cedere la battuta nel terzo game. L’azzurra riesce a reagire e ottiene il controbreak a zero nel sesto gioco e pareggia i conti sul 3-3. Purtroppo Teichmann torna subito avanti di un break nel settimo game. Stefanini riesce ad annullare due set point nel nono gioco, ma Teichmann chiude comunque nel game successivo sul 6-4.

Il secondo set si apre con il break di Teichmann e poi con il controbreak, a zero, di Stefanini. Un copione che si ripete poi ancora tra quinto e sesto game, con il break della svizzera e il controbreak dell’azzurra. Nel settimo game, però, la toscana perde nuovamente il servizio, ma ancora una volta arriva il controbreak di Stefanini. Purtroppo la tennista di Firenze continua ad avere enormi problemi nei propri turni in battuta e subisce un altro break a zero. Nel decimo game succede di tutto, perchè Stefanini ha anche una palla dell’ennesimo controbreak, ma al terzo match point Teichmann riesce a chiudere sul 6-4.