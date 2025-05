Lucrezia Stefani giocherà il Roland Garros! Prima volta in tabellone per la toscana

Per la prima volta in carriera Lucrezia Stefanini giocherà nel tabellone principale del Roland Garros. Straordinaria impresa della tennista toscana, che ha superato brillantemente nell’ultimo turno delle qualificazioni dello Slam parigino la slovena Veronika Erjavec in due set con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e ventidue minuti di gioco.

Una buonissima prestazione da parte della nativa di Firenze, che ha chiuso il suo match con diciannove vincenti contro i quindici dell’avversaria. Dall’altra parte Erjavec ha invece commesso ventinove errori non forzati contro i diciannove dell’azzurra. Stefanini ha vinto anche il 66% dei punti quando ha servito la prima.

Il match non era iniziato bene per Stefanini, che si è trovata ad affrontare subito una palla break e poi ha perso il servizio nel terzo game. La reazione dell’azzurra non è comunque fatta attendere, con la toscana che ha ottenuto subito il controbreak e poi ha ulteriormente allungato sul 4-2. Controbreak di Erjavec, ma ancora Stefanini ha tolto la battuta alla slovena nell’ottavo gioco, andando poi a chiudere il primo set sul 6-3.

Stefanini manca una palla break in apertura di secondo set e poi ne annulla due nel secondo game. Il break arriva nel quinto gioco, con l’azzurra che riesce ad allungare la propria striscia di game consecutivi. Stefanini toglie ancora la battuta all’avversaria nel settimo game e chiude sul 6-2, staccando il biglietto per il tabellone principale del Roland Garros.