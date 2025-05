Lucrezia Ruggiero: “Cambiamento positivo del nuoto artistico con le nuove regole. Gli uomini meritano le Olimpiadi”

Lucrezia Ruggiero è stata ospite dell’ultimo appuntamento di OA Focus, visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 24enne romana rappresenta uno dei punti di riferimento del nuoto artistico italiano, con alle spalle due medaglie d’oro mondiali in coppia con Giorgio Minisini a Budapest 2022 e due argenti iridati a Fukuoka 2023 nel doppio femminile insieme a Linda Cerruti e nella gara a squadre.

Sulla collaborazione con Giorgio Minisini: “Io ho fatto la mia prima esperienza in Nazionale assoluta con Giorgio, quindi sicuramente mi è stato di grande insegnamento in quegli anni. Ho iniziato con lui quando avevo 19 anni, poi abbiamo gareggiato per la prima volta insieme nel 2021 dopo due anni di lavoro perché in precedenza c’erano stati degli infortuni e poi il Covid. Già nel 2022 poi abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni, quindi il lavoro è stato fatto bene“.

“Il mio gruppo in Nazionale si è molto ringiovanito dopo Parigi 2024. Siamo un gruppo giovanissimo, quasi tutti alle prime esperienze internazionali. Io per adesso sto lavorando nell’esercizio del doppio misto con Filippo Pelati e nel doppio femminile, che è ancora un po’ più work in progress sulla selezione della ragazza con cui parteciperò al Mondiale. Per ora stiamo andando step by step, quindi diciamo che il grande obiettivo stagionale è il Mondiale di Singapore“, dichiara Ruggiero.

“Certamente dovrò rientrare in squadra perché, così come è stato a Parigi, chi svolge il doppio alle Olimpiadi dovrà necessariamente gareggiare anche in squadra. Adesso però viene lasciato spazio alle giovani per farle crescere e vedremo più avanti per il mio inserimento in squadra, ma per ora non ne abbiamo parlato con lo staff. Io sono molto contenta perché in questo gruppo sono tutti alle prime esperienze e spero di essere per loro un esempio come lo sono stati per me Linda e Giorgio. Spero di far bene il mio lavoro da veterana“, spiega l’azzurra.

Sul nuovo regolamento introdotto prima di Parigi 2024: “Penso che il cambiamento sia positivo, nel senso che prima il nostro era uno sport particolare visto che venivi giudicato prettamente sulla base di un giudizio soggettivo da parte del giudice. Non c’erano dati oggettivi nella valutazione, anche se c’erano delle tabelle molto poco seguite. Il cambiamento quindi è positivo perché c’è un ribaltamento delle classifiche e perché realmente chi lavora di più e meglio alla fine può ottenere risultati migliori. Sotto quell’aspetto il nuoto artistico si sta evolvendo nella direzione giusta. Sono sicura però che questo regolamento non possa essere una sua versione definitiva, perché ci sono ancora dei miglioramenti che possono essere apportati. Gli esercizi sono diventati molto pesanti perché, per eseguire il maggior numero possibile di difficoltà, vengono eseguite sott’acqua. È tutta una parte di apnea molto impegnativa con la massima espressione della velocità, quindi c’è un consumo d’ossigeno importante da parte dei muscoli e apnee veramente molto lunghe. Credo si possa ancora migliorare e sono sicura che ci saranno delle modifiche in futuro“.

Sull’ipotesi dell’inserimento del doppio misto nel programma olimpico: “È un passo che va compiuto perché secondo me renderebbe completo il nostro sport. Ormai di uomini ce ne sono tanti a livello mondiale, quindi è giusto che anche loro possano gareggiare alle Olimpiadi. Non credo che l’inserimento di un uomo nella squadra sia stata una vera forma di inclusione, perché bisognerebbe portare ai Giochi l’esercizio con cui nasce l’uomo nel nuoto artistico, quindi il doppio misto. Secondo me in futuro verrà integrato, anche se almeno a Los Angeles 2028 non succederà“.

Questo e molto altro nella video intervista integrale a Lucrezia Ruggiero, nell’ultima puntata di OA Focus su Youtube.