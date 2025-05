Luciano Darderi si arrende in quattro set a Sebastian Korda nel primo turno del Roland Garros

Un brutta prova per Luciano Darderi nel primo turno del Roland Garros 2025. L’italo-argentino (n.45 del mondo) è stato sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda (n.23 del ranking) col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2 in 2 ore e 23 minuti di partita. Una prestazione negativa di Darderi che, soprattutto negli ultimi due parziali, non è più riuscito a ritrovare il suo tennis. Da dire che sotto 2-5 nel terzo set il tennista di origine sudamericane abbia chiamato il MTO per problemi alla caviglia. Prosegue il cammino di Korda che affronterà nel derby americano Jenson Brooksby.

Nel primo set si assiste a una sorta di soliloquio dello statunitense. Specialmente col rovescio, Korda fa una grande differenza, disegnando il campo in maniera molto precisa. Darderi non fa valere il peso del proprio dritto e il 6-2 è la logica conseguenza.

Nel secondo set l’intensità del n.23 del seeding cala, dopo il break in suo favore nel secondo game. Il contro-break dà energia all’italo-argentino, che nel quinto gioco mette la freccia. La combinazione servizio-dritto inizia a funzionare e così Darderi cancella una palla break nell’ottavo game e un’altra nel decimo, trasformando il quarto set-point costruito sul 6-4.

Nel terzo set Korda riprende a tessere la sua tela e l’azzurro fatica. Il quarto game è quello dello strappo. Con alcune ottime accelerazioni l’americano va avanti nello score e al servizio non dà chance al nostro portacolori di recuperare. Il 6-3 è la logica conseguenza, anche per via delle condizioni fisiche non straordinarie di Darderi (MTO chiamato a causa di un problema alla caviglia).

Nel quarto set Darderi va in rottura prolungata, cedendo due volte il servizio nei primi tre game e ritrovandosi in un amen sotto 0-4. L’italo-argentino non trasforma una palla del parziale contro-break nel quarto game e capitola 6-2. Leggendo le statistiche, il fattore discriminante tra i due sono stati i punti vinti con la seconda di servizio in campo: 69% per Korda rispetto al 38% di Darderi.