Luciano Darderi: “Non ero al 100%, ma non voglio accampare scuse. Korda ha giocato molto bene”

Niente da fare per Luciano Darderi, impegnato quest’oggi nel primo turno del Roland Garros 2025. L’italo-argentino è stato sconfitto dall’americano Sebastian Korda (n.23 del seeding) col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2. Una partita in cui Darderi è stato messo in difficoltà dall’avversario, molto abile a togliergli il tempo. Inoltre, i movimenti di Luciano non erano neanche così fluidi a causa di un problema alla caviglia.

“Non sono riuscito a preparare bene fisicamente gli ultimi tornei. Ho fatto bene ad Amburgo, ma nelle sfide al meglio dei cinque set è diverso. Sono calato dal terzo parziale, ma meriti al mio avversario. Korda è un grande giocatore, riusciva sempre ad anticipare. È un tennista ostico che mi dà fastidio. Ci tenevo a fare bene in questo Slam, ma non riesco mai a essere sciolto. Ci penso troppo e sono un po’ amareggiato“, ha dichiarato in conferenza stampa Darderi.

Precisando l’entità del problema alla caviglia: “Non è una cosa grave, ma me la trascino da un po’. Non sono riuscito nelle ultime due settimane ad allenarmi bene e non ero al 100%. Non voglio però accampare scuse, ci riproviamo l’anno prossimo e si pensa al doppio qui e ai prossimi tornei, anche se non è facile accettare questo risultato“.

“Stiamo cercando di lavorare col mio team per risolvere quelle criticità che ho avuto. Spero di fare una buona preparazione sull’erba, dove l’anno scorso mi era piaciuto giocarci. Lì la palla rimbalza più bassa e con il rovescio mi aiuta maggiormente. È chiaro che il focus sarà lavorare sulla tenuta perché, come oggi, ho avuto un calo di rendimento piuttosto evidente dal terzo parziale. Il primo torneo sull’erba sarà s-Hertogenbosch“, ha concluso Darderi.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini