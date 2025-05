Lucia Bronzetti delude contro Zeynep Sonmez ed esce nel primo turno a Rabat

Prestazione incolore di Lucia Bronzetti (n.54 del mondo) nel primo turno del WTA250 di Rabat. Sulla terra rossa marocchina, la romagnola è stata sconfitta sul punteggio di 6-2 6-1 in 63′ di gioco dalla turca Zeynep Sonmez (n.76 del ranking). Una brutta partita di Bronzetti, mai in grado di entrare in ritmo e di trovare le soluzioni per far male alla rivale.

Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, Lucia fatica nella gestione dei turni al servizio, perdendo spesso la misura dei propri colpi. Arrivano due break per la turca nel quarto e sesto gioco. Bronzetti ha un sussulto, strappando a zero il servizio a Sonmez, ma poco dopo perde malamente la battuta senza realizzare alcun quindici e cedendo sul 6-2.

Nel secondo set il canovaccio del confronto è il medesimo. La n.76 WTA mette sotto pressione l’azzurra e la gestione del servizio è altamente deficitaria. La romagnola va sotto 0-4, riuscendo a ottenere il parziale contro-break nel quinto game, ma nuovamente non avendo dalla battuta il supporto desiderato nel gioco successivo. In questo modo, sullo score di 6-1, Sonmez chiude.

Leggendo le statistiche molto basse le percentuali di efficienza al servizio della giocatrice italiana: 30% dei punti vinti con la prima e 38% con la seconda. Numeri scontati visto il risultato finale.