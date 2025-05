Luca Nardi cede in due set ad Alex de Minaur nel 2° turno degli Internazionali d’Italia

Ci ha provato Luca Nardi (n.95 del ranking) a contrastare l’australiano Alex de Minaur (n.8 del mondo). Il pesarese ha lottato quasi 2 ore di gioco contro l’aussie, ma poi ha dovuto cedere col punteggio di 6-4 7-5 nel 2° turno degli Internazionali d’Italia a Roma. Una partita che si è risolta sui dettagli in favore di de Minaur, che ha fatto la differenza con la capacità di giocare con attenzione tutti i punti. Sarà quindi l’australiano ad affrontare il boliviano Dellien (lucky loser) nel 3° round.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, de Minaur usa l’arma della profondità, sfruttando in particolare la diagonale di rovescio. In questo modo va avanti di un break nel quarto game. Nardi però recupera in maniera brillante nel settimo game, strappando a zero il servizio all’australiano. Battuta però che non lo supporta nel decimo game, visto il nuovo break dell’aussie, valso la chiusura della frazione sul 6-4.

Nel secondo set il pesarese è messo alla frusta dalla pressione di de Minaur, che si costruisce un numero infinito di palle break: cinque nel secondo game e quattro nel quarto. Nardi, sempre sull’orlo del precipizio, è costretto a cedere nel sesto gioco il turno in battuta, ma è bravo a ritrovarsi in risposta con colpi di grande livello. Ci si avvicina nella fase calda e, un po’ come è accaduto precedentemente, la maggior predisposizione alla lotta di de Minaur fa la differenza e il 7-5 lo premia.

Leggendo le statistiche, a pesare in negativo per Nardi sono stati i punti vinti con la prima di servizio (68% rispetto all’88%) e il rapporto vincenti/non forzati pari a 19/40 rispetto al 16/27 dell’avversario.