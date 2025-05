Los Angeles 2028: la NFL dà l’ok alla partecipazione dei giocatori per il flag football

In vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 arriva una grande notizia per il Flag Football, uno degli sport addizionali del programma dei Giochi statunitensi che si terranno fra tre anni in California.

LA NFL infatti, come riportano i canali social di LA28, ha dato l’autorizzazione affinché i giocatori americani e non solo, delle franchigie della National Football League, possano partecipare alla kermesse a Cinque Cerchi per rappresentare il proprio paese.

A Los Angeles saranno 6 le squadre presenti al maschile e 6 le squadre presenti al femminile, che arriveranno – Stati Uniti a parte, Paese organizzatore – dai vari tornei di qualificazione continentale. Ogni squadra potrà essere composta al massimo da un roster di 10 atleti e in campo si giocherà 5 vs 5, in questa versione più rapida e meno fisica del football americano.

La notizia costituisce per il Comitato Organizzatore dell’evento un qualcosa di estremamente positivo, anche perché potrà dare ulteriore visibilità a una disciplina che punta nei prossimi anni a prendere un posto stabile nel panorama olimpico.