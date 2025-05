Lorenzo Musetti sfiderà un ex campione a Roma: chi è l’avversario agli ottavi degli Internazionali d’Italia

Lorenzo Musetti ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima in maniera autorevole e si è qualificato con disinvoltura agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano ha prevalso con il punteggio di 6-4, 6-3 sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e può così proseguire la propria avventura nella Capitale, dove tra due giorni tornerà in campo per fronteggiare un rivale di rango, non al top della forma negli ultimi mesi ma il cui nome incute sempre timore.

Il numero 9 del mondo, reduce dalla finale di Montecarlo e dalla semifinale di Madrid, se la dovrà infatti vedere con il russo Daniil Medvedev. Il 29enne ha regolato il britannico Cameron Norrie per 6-4, 6-2 e poi l’australiano Alexei Popyrin con il riscontro di 6-4, 6-1, ma soprattutto è già stato capace di alzare al cielo il trofeo sul mattone tritato della Città Eterna: questa superficie è sempre stata la meno congeniale per lui, ma due anni fa fu capace di trionfare a sorpresa battendo il danese Holger Rune nell’atto conclusivo.

Il vincitore degli US Open nel 2021 e tre volte finalista agli Australian Open (2021, 2022, 2024) è scivolato all’undicesimo posto nel ranking ATP e in questa stagione è un po’ altalenante, anche se non vanno dimenticate la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells e i quarti di finale al Masters 1000 di Miami, dopo che aveva aperto l’annata agonistica con il clamoroso ko contro lo statunitense Learner Tien al secondo turno degli Australian Open.

Lorenzo Musetti dovrà sfatare un tabù perché ha perso i due precedenti, disputati nel 2023 sul cemento outdoor: 6-4, 6-4 agli ottavi del Masters 1000 del Canada e 6-3, 6-2 nei sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio in cui il francese Arthur Fils (numero 14 della classifica internazionale) attende il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev (numero 2 del mondo) e il lituano Vilius Gaubas.