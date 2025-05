Lorenzo Musetti può superare Djokovic nel ranking ATP? L’importanza di Ginevra e le proiezioni al Roland Garros

Lorenzo Musetti ha guadagnato una posizione nel ranking ATP, operando il sorpasso sul norvegese Casper Ruud e issandosi così al settimo posto nella classifica internazionale. Il tennista italiano ha beneficiato del fatto che lo scandinavo ha dovuto scartare i 250 punti del trionfo ottenuto a Ginevra dodici mesi fa (non presentandosi in terra elvetica per questa edizione) e così lo ha sopravanzato con 3.860 punti all’attivo.

Il toscano ha infilato un filotto di grandi risultati nelle ultime settimane, in occasione dei Masters 1000 disputati sulla terra rossa: finale a Montecarlo, semifinale a Madrid e semifinale a Roma. Il 23enne si è portato in scia al serbo Novak Djokovic, sesto con 4.030 punti e attualmente impegnato al torneo ATP 250 di Ginevra dopo aver saltato gli Internazionali d’Italia perché non era nelle migliori condizioni fisiche.

Lorenzo Musetti spera di avvicinarsi e magari sorpassare il 24 volte Campione Slam nelle prossime settimane. Il ribattezzato Nole è atteso dall’incrocio con Matteo Arnaldi nei quarti di finale in Svizzera e il ligure potrebbe fare un favore al connazionale se dovesse riuscire a replicare il successo ottenuto un mese fa nella capitale spagnola. Le proiezioni di Djokovic a Ginevra sono le seguenti: 4.080 punti con la semifinale, 4.145 con la finale, 4.230 con la vittoria.

Mal che vada Musetti accuserebbe un ritardo di 370 punti da Novak Djokovic prima del Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi. L’azzurro avrà da difendere 100 punti nella capitale francese (lo scorso anno venne eliminato al terzo turno proprio dal balcanico), mentre l’ex numero 1 del mondo ne dovrà difendere 400 (dodici mesi fa raggiunse i quarti di finale, venendo eliminato da Ruud). Questo significa che Musetti potrebbe anche essere virtualmente davanti a Djokovic al Roland Garros, ma per riuscirci servirà che il serbo non vinca il torneo di Ginevra.