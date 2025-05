Lorenzo Musetti: “Mi sono immaginato centomila volte il match point, contento di aver rischiato”

Lorenzo Musetti ha vissuto una giornata da assoluto protagonista sulla Grand Stand Arena del Foro Italico, battendo in due set Daniil Medvedev e raggiungendo i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro si è imposto per 7-5 6-4 sul numero 11 al mondo, confermandosi in ottima forma nella stagione sulla terra rossa europea dopo la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid.

Il match è stato sospeso per circa tre ore a causa della pioggia, che ha fermato il gioco proprio nel momento in cui il toscano si era appena procurato il match point. Il numero 9 ATP, al rientro in campo, non ha tremato completando l’opera con un gran dritto vincente e regalandosi il pass per un quarto di finale contro il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il francese Arthur Fils.

“Era la prima volta per me in una situazione come questa, non facile da gestire, anche perché più volte stavamo per rientrare e poi ricominciava a piovere. Mi sono immaginato questo punto centomila volte in queste ore e nessuna di queste centomila finiva così, per questo sono contento di aver rischiato“, racconta Musetti nelle dichiarazioni a caldo post-partita.

“È stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire. Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmi qui. Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare. Dopo il break però mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo così come le variazioni“, conclude il numero due d’Italia.