Lorenzo Musetti liquida in totale scioltezza Galan e avanza al 3° turno del Roland Garros

Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti al Roland Garros. Il numero sette del mondo si è qualificato per il terzo turno dello Slam parigino dopo aver sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122 del ranking, in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-4 in due ore e cinque minuti di gioco. Adesso per Musetti ci sarà la sfida con il vincente del match tra l’americano Reilly Opelka e l’argentino Mariano Navone.

Sono sei gli ace messi a segno da Musetti, che ha comunque concesso sette palle break e ne ha annullate sei. Sono trentotto i vincenti del toscano contro i tredici dell’avversario, che ha commesso più errori non forzati (34 contro 31).

Musetti parte forte nel match e nel terzo game si procura subito tre palle break. La terza è quella decisiva per il toscano, che con la risposta mette pressione all’avversario e si prende il break. Il toscano allunga ulteriormente nel settimo gioco, strappando ancora il servizio al colombiano e scappando sul 5-2. Musetti si rilassa, commette tre errori e fa recuperare a Galan uno dei due break di svantaggio. Nel decimo game il numero sette del mondo deve affrontare un’altra palla break, ma si aggrappa al servizio e annulla tutto. Alla fine al secondo set point con un’altra prima vincente chiude sul 6-4.

Il secondo set è un monologo dell’azzurro. Musetti ottiene subito a zero il break in apertura e poi scappa ulteriormente sul 4-0, strappando ancora a zero il servizio a Galan. Non c’è partita, con Musetti che disegna il campo e fa quello che vuole e con il colombiano che non riesce minimamente a tenere il ritmo dell’azzurro. L’epilogo scontato è il 6-0 in favore di Musetti, che si porta avanti di due set.

Musetti ha subito tre palle break anche in apertura di terzo set, ma questa volta Galan riesce a salvarsi. Il colombiano addirittura si porta sullo 0-40 nel game successiva, ma il toscano recupera anche grazie ad un fantastico passante di dritto. Musetti si trova a salvare un’altra palla break nel quarto game, complice l’errore di dritto di Galan. Alla fine il break arriva e lo conquista Musetti nel quinto gioco, portandosi avanti nel terzo set. Sul 5-3 il gioco si interrompe per pioggia ma questo non disturba Musetti che chiude 6-4 e accede al terzo turno.