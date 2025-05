Lorenzo Musetti in semifinale in tutti i Masters 1000 sulla terra dell’anno: solo 8 precedenti illustri prima di lui…

Lorenzo Musetti, sin dalle prime apparizioni nel circuito maggiore, ha sempre dimostrato di essere più competitivo sulla terra battuta rispetto alle altre superfici. Il 23enne carrarino, a partire dalla scorsa estate (con il bronzo olimpico di Parigi), sembra aver effettuato finalmente il definitivo salto di qualità trovando una costanza di rendimento davvero impressionante nei tornei sul rosso.

L’azzurro, costretto a rinunciare alla tournée sudamericana di febbraio per un infortunio, si è reso protagonista sin qui di un percorso straordinario nei Masters 1000 europei andati in scena sul suo terreno preferito. Musetti, dopo aver fatto finale a Montecarlo e semifinale a Madrid, ha raggiunto il penultimo atto anche a Roma e nei prossimi giorni andrà a caccia di un trionfo storico per il movimento italiano.

In ogni caso, anche se dovesse perdere domani contro il fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz, il talento toscano è già diventato il nono giocatore di sempre a giocare la semifinale in tutti i Masters 1000 (tipologia di torneo istituita nel 1990) sulla terra di una stagione. Prima di lui solo in otto ce l’hanno fatta, ed in questa lista figurano dei nomi piuttosto illustri.

In ordine cronologico erano riusciti nell’impresa Goran Prpic (1991), un insospettabile Goran Ivanisevic (1995), Rafael Nadal (2007, dal 2019 al 2011, poi 2013 e 2019), Novak Djokovic (2008 e 2009), David Ferrer (2010), Andy Murray (2016), Alexander Zverev (2018 e 2022) e Stefanos Tsitsipas (2022).