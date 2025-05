Lorenzo Musetti in corsa per la top5 nel ranking ATP. Fritz già fuori, corsa su Djokovic, ma occhio a Rune

Lorenzo Musetti non vuole fermarsi e avanza al terzo turno del Roland Garros 2025, eguagliando dunque il risultato ottenuto nella passata edizione del Major francese sulla terra battuta. Un anno fa il suo cammino si era bloccato a cospetto di un certo Novak Djokovic, ma oggi il toscano ha uno status completamente diverso e può mettere nel mirino come minimo la seconda settimana a Parigi.

Il 23enne carrarino, grazie alle tre semifinali consecutive nei Masters 1000 sul rosso (a Montecarlo aveva raggiunto poi la finale), è diventato questo lunedì numero 7 del ranking ATP e ci sarebbero i presupposti per continuare la scalata già nel corso del secondo Slam della stagione. Musetti, nello specifico, sta facendo la corsa su Djokovic per il sesto posto ma un eventuale accesso in semifinale potrebbe proiettarlo addirittura nella top5.

L’americano Taylor Fritz è stato infatti eliminato al primo turno e resterà fermo a quota 4485 punti, con l’allievo di Simone Tartarini che sarebbe certo del sorpasso raggiungendo almeno il penultimo atto del Roland Garros. Per superare Nole, invece, Musetti dovrà “semplicemente” vincere una partita in più rispetto al serbo sulla terra rossa parigina.

Il numero due d’Italia deve però anche guardarsi le spalle, perché Holger Rune insegue in ottava piazza a oltre 500 punti di distanza ma rischia di guadagnare tanto terreno nel caso in cui dovesse battere magari l’italiano agli ottavi.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 8 GIUGNO

Ranking lunedì 26 maggio: 3860 punti, 7° posto.

Punti da scartare lunedì 8 giugno: 100 (Roland Garros 2024).

Punti da incamerare lunedì 8 giugno: al momento 100 (Roland Garros 2025).

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 3860 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 3960 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 4160 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4560 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5060 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5760 punti, 4° posto virtuale.