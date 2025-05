Lorenzo Musetti: il nuovo status andrà confermato con Medvedev. Il tabellone si inerpica a Roma

Lorenzo Musetti supera agevolmente l’esame dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia liquidando, in un’ora e ventitré minuti, l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 28. L’ottava testa di serie approda così, per la seconda volta in carriera, agli ottavi di finale del torneo ATP di Roma, turno in cui sfiderà Daniil Medvedev.

L’autorevole prestazione offerta contro il giocatore americano conferma il magic momenti di un tennista reduce dagli eccellenti risultati raggiunti nei tornei 1000 di Montecarlo, finale persa con Carlos Alcaraz, e Madrid, semifinale persa con Jack Draper. Il giocatore italiano sembra aver operato una svolta significativa dal punto di vista mentale, appare molto più sicuro dei propri mezzi e ulteriormente galvanizzato dall’ingresso nella Top 10.

L’avvicinarsi delle fasi decisive del torneo alza ulteriormente il livello della sfida per il numero otto del mondo, chiamato ad offrire conferme importanti sul suo nuovo status. Nei confronti diretti con il giocatore russo, vincitore dell’edizione 2023 del Foro Italico, Musetti è sotto 2-0. Entrambi i match si sono però giocati, nel 2023, sul cemento di Toronto e di Cincinnati, sulla terra le condizioni di partenza potrebbero anche cambiare.

Riuscire a superare l’ostacolo rappresentato dall’ex numero uno del mondo, tennista dal talento assoluto che soffre spesso di enormi problemi di continuità dal punto di vista della tenuta mentale, aprirebbe poi le porte del possibile quarto di finale contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils, testa di serie numero 13, e il tedesco Alexander Zverev, numero due della classifica ATP. Ci vorrà il miglior Musetti per consolidare lo status di Top 10 faticosamente raggiunto e ribadire di essere in pianta stabile nel novero dei migliori del panorama internazionale.