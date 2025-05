Lorenzo Musetti: “II servizio è stato la chiave della partita, Nadal è un’ispirazione”

Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il toscano ha sconfitto nel primo turno del Roland Garros 2025 il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 7-5 6-2 6-0. Una partita in cui il carrarino ha fatto fatica a mettersi in moto nel primo parziale, disturbato dal vento. Una volta trovato maggior continuità al servizio, Musetti si è sciolto e la differenza col teutonico si è vista tutta.

“Non è stato un primo set facile, condizioni complicate con tanto vento. Non sentivo la palla negli scambi, ma poi ho iniziato a servire bene ed è stata la chiave della partita“, ha dichiarato Lorenzo nell’intervista a caldo sul Philippe Chatrier. “Ho sentito un po’ di pressione essendo il primo uomo a calcare questo campo, che per me ha significati particolari per le belle partite che ho giocato“, ha aggiunto l’azzurro.

Un periodo di forma eccellente, ricordando le due semifinali a Roma e Madrid e la finale a Montecarlo: “È stato un mese incredibile e ho vinto diverse partite. Il mio approccio è quello di pensare match dopo match, nella convinzione che il meglio debba ancora venere. Penso di aver fatto un clic e spero di dimostrarlo qui a Parigi“, ha sottolineato Musetti.

Posteriormente al match giocato dal nostro portacolori ci sarà la cerimonia per celebrare il re della terra, Rafa Nadal: “Lui è stato un grandissimo campione e un’ispirazione per noi tennisti. Ha vinto 14 volte il Roland Garros e ottenuto risultati incredibile, è il re della terra e si merita tutto questo. Credo che lui sia stato un guerriero e rappresenta tutto quello che è per me il tennis“.