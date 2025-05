Lorenzo Musetti esulta: “Roma sei unica, ho comandato il gioco. Medvedev duro ma…”

Lorenzo Musetti ha travolto lo statunitense Brandon Nakashima con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3 in appena un’ora e ventidue minuti di gioco, riuscendo così a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano sta dando continuità ai propri risultati dopo aver raggiunto l’atto conclusivo a Montecarlo e la semifinale a Madrid, a dimostrazione dello status di numero 9 del mondo raggiunto pochi giorni fa.

Lorenzo Musetti ha scritto sulla telecamera un eloquente “Roma sei unica” e ha poi espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “La sconfitta a New York contro Brandon mi aveva dato un grande dispiacere. Oggi, invece, è stato un match bellissimo, condotto dall’inizio: sono riuscito a spingere col servizio, il diritto ha funzionato bene. Ho avuto il comando del gioco che mi ha permesso di tenere la partita in mano e di condividere con il pubblico tutto questo“.

L’azzurro tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare il russo Daniil Medvedev, trionfatore due anni fa nella Città Eterna e capace di dettare legge in entrambi i precedenti disputati nel 2023 sul cemento outdoor. Il nostro portacolori si è espresso proprio sul suo prossimo rivale, che rappresenterà uno scoglio durissimo per proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Roma: “Daniil è un avversario duro da affrontare, anche se non ci siamo mai incontrati sulla terra. Arriverò a questo match con grande attitudine“.