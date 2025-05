Lorenzo Musetti: “Ero nervoso e lamentoso. Rune tosto, spero nella prima vittoria”

Lorenzo Musetti ha faticato a ingranare contro l’argentino Mariano Navone al terzo turno del Roland Garros, ha perso il primo set contro uno specialista della terra rossa ma poi ha superato il momento di difficoltà e si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2, qualificandosi così agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione, dove ora se la dovrà vedere con il danese Holger Rune. Il numero 7 del mondo sarà atteso da un test probante contro il nordico, che oggi si è salvato al quinto set contro il padrone di casa Quentin Halys.

Il tennista italiano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Lui ha iniziato bene, un primo set solido, ma ero molto nervoso, io parlavo troppo con me stesso, mi lamentavo, e non devo farlo, non è una cosa che mi piace, per quanto sia parte di me. Devo migliorare, lamentarsi, bestemmiare, non mi fa sentire meglio, non ha nessun potere di cambiamento. Non accettavo molto lo scambio, non riuscivo a comandarlo con il dritto come nei set successivi“.

Il toscano ha poi proseguito: “Il caldo è stato difficile da gestire, ma sono felice di aver trovato il modo di venirne fuori. Navone sa come giocare su questi campi, ha battuto due ottimi avversari. Sapevo che era difficile, che ha un gioco che per fargli punto ci vuole pazienza, per un set e mezzo ero nervoso e lamentoso: questo non mi ha aiutato a comandare il gioco, nel primo set e mezzo è stato più solido. Da lì in poi ho preso in mano le redini del gioco con più iniziativa, ma già dal prossimo match dovrò alzare il livello“.

Il numero 7 del mondo si è soffermato sul proprio gioco: “Penso che per qualcuno che abbia molte armi e scelte come me sia più facile scegliere quella sbagliata a volte. Serve tempo, specialmente per la mia personalità e per come sono in campo, perciò posso giocare di più con tante idee chiare su quanto fare in campo. Negli ultimi due mesi ho fatto un passo avanti, e oggi dopo un inizio con troppa fretta, in ogni set sono andato meglio. Sento la pressione da top-10 in maniera positiva, sono felice e ho buone sensazioni quando approccio ai tornei“.

Lorenzo Musetti ha analizzato anche un aspetto personale: “I più grandi risultati della mia carriera li sto raggiungendo ora, tanti bei risultati, quindi devo portarmi queste cose e provare a divertirmi quando scendo in campo. Essere padre cambia molto, ero un po’ spaventato quando Veronica è rimasta incinta la prima volta, e i peggiori momenti durante la gravidanza. Non sapevo come gestire l’essere e padre, dentro e fuori. Quando poi Ludovico è nato tutto è diventato naturale, le cose stavano andando al posto giusto, mi sentivo meglio, mi divertivo, circondato dalle persone che mi hanno sostenuto. E ora stiamo vivendo un altro momento speciale, sono davvero felice della seconda gravidanza, anche se il focus ora è qui a Parigi”.

Il nostro portacolori si è proiettato verso la sfida con Holger Rune: “Rune è un avversario veramente tosto, non ci ho mai vinto a livello ATP, ovvio che c’è sempre una prima volta, speriamo sia domenica. Sulla terra sarà una partita molto aperta, è stato male ma viene da una bella vittoria a Barcellona, e oggi ha dovuto anche lui rimontare. Sarò pronto a dare tutto me stesso, alla seconda settimana bisogna alzare il livello, e anche l’atteggiamento deve cambiare, devo essere tranquillo. E mi farà esprimere un livello più alto“.

Uno sguardo al tabellone: “Sul fatto che il tabellone si sia aperto solo per la sconfitta di Fritz non sono d’accordo. Trovare agli ottavi Rune, che qua ha sempre giocato bene, non è un match facile, sulla terra si sa esprimere. Oggi sicuramente era una partita che tenevo a vincere, perché so che il mio livello se mostrato era più alto, ma è un avversario fastidioso perché fa sempre giocare una palla in più. Dopo il primo set sono riuscito a creare più gioco, e mi ha permesso di migliorare set per set. Non posso più permettermi questi alti e bassi“.