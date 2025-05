Lorenzo Musetti è il sesto azzurro in semifinale nell’era Open agli Internazionali d’Italia. L’ultimo era stato Sonego

Lorenzo Musetti si sta rivelando uno dei grandi protagonisti degli Internazionali d’Italia 2025. Il toscano è stato autore sin qui di un cammino favoloso sui campi in terra battuta del Foro Italico, collezionando quattro vittorie consecutive in due set (tra cui l’ultima ai quarti contro il n.2 al mondo Alexander Zverev) e raggiungendo in semifinale il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

Il 23enne carrarino, grazie a questo risultato, è già certo di ritoccare il suo best ranking (salirà come minimo dal nono all’ottavo posto) e soprattutto di rientrare tra le prime otto teste di serie del tabellone al Roland Garros. Vedremo se nei prossimi giorni si renderà protagonista di altre imprese migliorando ulteriormente la sua posizione nella classifica mondiale, ma nel frattempo Musetti può festeggiare un traguardo significativo per il movimento tricolore.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è diventato infatti il sesto azzurro di sempre nell’era Open (dal 1968) a superare i quarti di finale nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia, ed il secondo più giovane a riuscirci dietro solamente a Paolo Bertolucci, che si spinse fino alle semifinali nel lontano 1973 a 21 anni e 304 giorni perdendo poi in cinque set da Ilie Nastase.

Successivamente l’Italia portò un rappresentante al penultimo atto del torneo in due occasioni con Adriano Panatta (nel 1976 vincendo il titolo e nel 1978 perdendo la finale contro Bjorn Borg), mentre hanno realizzato l’impresa una sola volta Antonio Zugarelli (1977), Filippo Volandri (2007) e Lorenzo Sonego (2021), il quale fu sconfitto in tre set da Novak Djokovic dopo un cammino entusiasmante.