Lorenzo Musetti, che balzo nella classifica ATP Race! È in piena corsa per le Finals di Torino

Lorenzo Musetti occupa il nono posto virtuale nella ATP Race, la classifica internazionale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano ha accumulato 1.600 punti, distribuiti in questo modo: 50 per i quarti all’ATP 250 di Hong Kong, 100 per il terzo turno agli Australian Open, 50 per i quarti all’ATP 250 di Buenos Aires, 50 per il terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, 100 per gli ottavi al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Madrid, 200 per i quarti agli Internazionali d’Italia (stasera affronterà Alexander Zverev).

Dopo il successo ottenuto ieri sera contro il russo Daniil Medvedev, il tennista toscano è riuscito a scavalcare lo statunitense Ben Shelton (1.510), il danese Holger Rune (1.530) e il serbo Novak Djokovic (1.530). L’azzurro ha sensibilmente avvicinato l’argentino Francisco Cerundolo (1.615), il ceco Jakub Mensik (1.630) e l’australiano Alex de Minaur (1.785), tutti già eliminati nella Città Eterna. Lorenzo Musetti volerebbe a quota 1.800 e diventerebbe virtualmente il numero 6 della ATP Race se dovesse riuscire a battere Zverev, qualificandosi alle semifinali del Masters 1000 di Roma.

In caso di approdo all’atto conclusivo allora l’azzurro si isserebbe a quota 2.050 e potrebbe anche ambire a diventare numero 5 se il norvegese Casper Ruud non dovesse battere Jannik Sinner), mentre alzando al cielo il trofeo volerebbe a 2.400 e potrebbe anche superare Jannik Sinner. L’altoatesino è infatti quarto nella Race con 2.200 punti all’attivo, andrebbe a 2.400 raggiungendo la semifinale e a 2.650 con l’atto conclusivo. Ricordiamo che i primi otto classificati della ATP Race si qualificheranno alle ATP Finals, in programma a Torino nel mese di novembre.

ATP RACE AL 14 MAGGIO

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3.140 (in semifinale a Roma)

2. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.490 (eliminato a Roma)

3. Alexander Zverev (Germania) 2.475 (ai quarti a Roma)

4. Jannik Sinner (Italia) 2.200 (ai quarti a Roma)

5. Casper Ruud (Norvegia) 2.025 (ai quarti a Roma)

6. Alex de Minaur (Australia) 1.785 (eliminato a Roma)

7. Jakub Mensik (Cechia) 1.630 (eliminato a Roma)

8. Francisco Cerundolo (Argentina) 1.615 (eliminato a Roma)

9. Lorenzo Musetti (Italia) 1.600 (ai quarti a Roma)

10. Novak Djokovic (Serbia) 1.530 (eliminato a Roma)