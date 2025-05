Lorenzo Musetti alla vigilia del Roland Garros: “Sono pronto, ho avvertito un click dopo Montecarlo”

Lorenzo Musetti è stato uno dei grandi protagonisti della primavera europea sulla terra battuta, con all’attivo una finale a Montecarlo e due semifinali tra Madrid e Roma. Un ruolino di marcia davvero eccellente, che lo proietta tra i favoriti principali alla vigilia del Roland Garros 2025 in qualità di numero 7 al mondo e ottava testa di serie del tabellone.

“Ho trascorso qualche giorno a casa con la mia famiglia provando a riposare un po’ dopo un mese fantastico e ricaricare le batterie in vista di questo torneo, che è il più importante della stagione su terra battuta. Ora però sono pronto per scendere in campo“, aveva dichiarato il giocatore toscano nel suo media day parigino in vista del match d’esordio previsto oggi contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

“Come ho detto a Roma, sto cercando di giocare ogni torneo con la stessa mentalità, specialmente ora che sono in gran forma. Sono venuto qui con l’ambizione di andare il più avanti possibile e di provare ad alzare il trofeo, perché è questa la mentalità che i top player devono avere. E poi, trattandosi di uno Slam, fisicamente mi sento pronto a ogni tipo di battaglia ed è per questo che mi dico pronto ad andare avanti“, spiega Musetti.

Sull’avvicinamento al Roland Garros: “In termini di risultati e di fiducia nel mio gioco è lo Slam che approccio con maggior convinzione, non c’è dubbio. Non ero mai riuscito a collezionare due semifinali e una finale in un mese e per questo è stato sorprendente avvertire questo click proprio dopo Montecarlo. Perciò sì, mi sento più pronto che mai. Il che non vuol dire che debba vincere per forza, ma so cosa fare per provarci“.