Lorenzo Musetti ad un passo dai primi 8 verso Parigi. Cosa deve fare per superare Djokovic

La giornata di ieri ha consentito a Lorenzo Musetti di fare un passo avanti molto importante verso la conquista di una delle prime otto teste di serie in vista del Roland Garros 2025, al via domenica 25 maggio. Un obiettivo significativo per l’azzurro, che si garantirebbe così la certezza di evitare i migliori 7 del ranking ATP almeno fino ad un eventuale quarto di finale sulla terra rossa parigina.

Il 23enne toscano, grazie alle sconfitte di Arthur Fils e Alex de Minaur negli ottavi al Foro Italico, è ormai vicino alla top8 della classifica mondiale ma esiste ancora una combinazione – seppur piuttosto improbabile – che lo relegherebbe in nona posizione nel seeding (che si basa sul ranking di lunedì 19 maggio) del secondo Major stagionale.

Musetti resterebbe infatti al 9° posto se dovesse perdere il match odierno contro Alexander Zverev e con la vittoria del torneo di Tommy Paul. Uno scenario difficile da immaginare, considerando il livello dello statunitense rispetto agli altri big ancora in corsa a Roma tra cui Jannik Sinner, Casper Ruud e Carlos Alcaraz, anche se il circuito maggiore ci ha abituato a tante sorprese negli ultimi mesi.

Il talento carrarino vuole essere comunque padrone del suo destino e sogna in grande agli Internazionali d’Italia, con la prospettiva di mettere nel mirino addirittura un possibile sorpasso in classifica su Novak Djokovic. Il finalista di Montecarlo avrebbe bisogno di vincere altre due partite, arrivando così all’ultimo atto di domenica, per superare il serbo nel ranking ATP garantendosi come minimo il balzo alla settima piazza della graduatoria mondiale.