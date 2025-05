Lorenzo Fortunato parla chiaro: “Il Giro d’Italia deve ancora cominciare”

Stamane Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Lorenzo Fortunato a Treviso, sede di partenza della tappa odierna del Giro d’Italia 2025: l’azzurro della XDS Astana Team, leader della classifica riservata agli scalatori, ha analizzato quanto attende gli atleti nelle prossime giornate di gara.

Le emozioni dell’azzurro poco prima del via in una città molto importante per la sua carriera agonistica: “Sono contento, poi qui ho corso praticamente da quando sono piccolo, ho vinto, e quindi ora ci aspetta l’ultima settimana di Giro, siamo pronti“.

Gli uomini di classifica devono ancora iniziare a darsi davvero battaglia: “Il Giro incomincia da domani, le tappe per scalatori devono ancora iniziare. In classifica i primi venti sono ancora tutti lì, nessuno è uscito, nessuno ha fatto la differenza, quindi il Giro deve incominciare ancora per tutti“.