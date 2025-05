LIVE Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sognare non costa nulla, l’azzurro vuole fare bella figura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno molto intrigante tra il qualificato azzurro Giulio ZEPPIERI e il dominatore degli ultimi Open di Francia Carlos ALCARAZ (2), che esordisce così al Roland Garros 2025!

Grande percorso, ancora una volta a Parigi nelle qualificazioni per il giocatore romano, che non ha mai perso nei 12 incontro giocati nel tabellone cadetto di questo torneo dello Slam. Nella passata edizione Zeppieri fu capace anche di vincere un incontro in tabellone principale, issandosi al secondo turno dove fallì un comodissimo smash che l’avrebbe portato a palla match e servizio contro Kokkinakis nel tie-break del 4° set, dopo che era stato 2 set a 0 sopra.

L’azzurro ha perso tanta classifica, per via dei ricorrenti problemi fisici che continuano ad attanagliarlo e gioca questo torneo da n. 310 del mondo. Ha pescato purtroppo uno degli slot lasciati vacanti da giocatori sorteggiati nel tabellone principale. Il forfait di Kei Nishikori ha infatto fatto sì che fosse Alcaraz ad affrontare il classe 2001 romano. Peggio non poteva pescare, visto che Sinner non affrontava qualificati e Rinderknech non si è ritirato a tabellone compilato.

C’è un precedente, sulla terra, risalente al 2022: vinse in 3 set Alcaraz sulla terra di Umago. Non resta che augurarvi un buon proseguimenrto con la DIRETTA LIVE del match d’esordio al Roland Garros 2025 di Carlos ALCARAZ (2) contro l’azzurro Giulio ZEPPIERI, si parte come 2° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen dopo Bousaz-Navarro. Vi aspettiamo!