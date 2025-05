LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una serie incertissima di semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon tardo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della semifinale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. Nei fatti, è un confronto che impedirà il ripetersi della finale degli anni che vanno dal 2021 in avanti.

Com’è come non è, si tratta della quinta stagione consecutiva in cui i due club si trovano l’uno contro l’altro nei playoff scudetto. L’ultima volta in cui questa fu semifinale è datata 2006-2007: al tempo Danilo Gallinari era un giocatore dell’Olimpia, sulla cui panchina c’era Sasha Djordjevic (poi diventato l’uomo dello scudetto bianconero nel 2021) e furono le V nere a vincere per 3-1.

In casa Milano ancora assente Josh Nebo, mentre non si segnalano particolari problemi dalle parti di Bologna. Ci sono sia l’attesa per quella che è una semifinale vitale nel destino del bilancio della stagione delle due squadre che per un orario insolito, quello delle ore 19:00, scelto per evitare lo “scontro” con la Champions League (che, però, va detto che potrebbe ancora verificarsi in certune circostanze).

3-1 nel quarto di finale milanese contro Trento, che ha mostrato un’Olimpia un po’ più concreta rispetto a tante occasioni della stagione regolare e non solo, mentre è stato durissimo il 3-2 della Virtus contro Venezia. Una serie girata soltanto negli ultimi minuti di gara-5, grazie a uno Shengelia ben al di là dei limiti dello stoicismo e all’esperienza di Daniel Hackett.

La serie tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano vedrà la palla a due di gara-1 alzarsi alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!