LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio da metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya. Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) vanno in scena gli Europei 2025 di tuffi. Si gareggia all’aperto nella suggestiva piscina della Gloria Sports Arena di Antalya, un comprensorio che ospita cinquanta impianti di sport differenti. La rassegna continentale è parte del percorso che porterà gli atleti del Vecchio Continente all’evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest’estate.

Nei primi quattro giorni già cinque medaglie per l’Italia: gli ori di Chiara Pellacani nel metro e Sarah Jodoin di Maria dalla piattaforma, l’argento di Pellacani/Santoro nel sincro misto da 3 metri e di Tocci/Marsaglia nel sincro maschile da 3 metri e il bronzo degli azzurri nel Team Event. Ieri prima giornata senza podi per gli azzurri ma Pellacani/Pizzini sono state quarte nel sincro da 3 metri e Giovannini quarto dalla piattaforma.

La giornata inizia con le qualificazione del metro maschile. Nel pomeriggio, dalle 14.30, si assegneranno le medaglie. Gara importante in casa Italia perchè Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente tra i favoriti per vincere la medaglia d’oro. Tra i principali rivali ci sono sicuramente il polacco Andrzej Rzeszutek, campione in carica a Belgrado 2024 (proprio davanti a due azzurri, erano Santoro e Belotti), il tedesco Moritz Linus Wesemann, il britannico Leon Baker e l’ucraino Danylo Konovalov.

Alle 14.30 sarà il momento del Sincro misto dalla piattaforma. Solo sei coppie iscritte alla gara e può davvero succedere di tutto. La Spagna ha vinto l’ultimo oro europeo e si presenta nuovamente con la coppia campione in carica (Antolino Pacheco/Camacho del Hoyo). Fari puntati anche sull’Ucraina (Bailo/Boliukh), ma attenzione alla neo coppia azzurra formata da Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini, che punta ad un posto sul podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Dalle 9.00 le qualificazioni del metro maschile, dalle 14.30 la finale del sincro misto dalla piattaforma e alle 16.15 la finale del metro maschile. Buon divertimento!