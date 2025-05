LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani a caccia del bis dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei di tuffi 2025. Ad Antalya (Turchia) continua la rassegna continentale che quest’oggi assegnerà il titolo nei 3 metri femminili e del sincro maschile dalla piattaforma.

La gara più interessante in ottica Italia è quella dal trampolino 3 metri femminile dove saranno al via Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. La prima è tra le favorite per il successo finale, che le permetterebbe di completare una fantastica doppietta dopo il successo di pochi giorni fa dal metro. La seconda cercherà l’ingresso in finale provando a raccogliere il massimo possibile da questa gara.

Nel sincro maschile dalla piattaforma l’Italia si presenta con Riccardo Giovannini e Simone Conte, rispettivamente quarto e sesto nella gara individuale. La coppia azzurra parte come outsider con la speranza di ottenere una medaglia e riscattare quanto fatto domenica, dove entrambi gli atleti hanno chiuso la finale nelle prime posizioni nonostante alcune imperfezioni.

La giornata inizierà alle 9.00 con la fase preliminare del trampolino 3 metri femminile, con la finale in programma alle 16.15. Nel mezzo ci sarà la finale del sincro maschile dalla piattaforma che inizierà alle 14.30. Qui su OA Sport vi offrirremo la DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei di tuffi con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!