LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incertissima

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Inizia una serie al meglio delle cinque partite molto aperta ed incerta tra due squadre che hanno ben figurato in questa stagione.

Da una parte i Trapani Sharks neo-promossi dalla Serie A2 che non vogliono fermarsi e continuare quindi a sognare in grande, dopo aver chiuso la regular season al secondo posto ed aver liquidato in appena tre partite l’Unahotels Reggio Emilia nei quarti di finale. Coach Jasmin Repesa si affiderà ai punti pesanti di Amar Alibegovic e di JD Notae, con il duo azzurro Rossato-Petrucelli pronto a dare man forte su entrambi i lati del campo.

Dall’altra parte la Germani Brescia che cerca di sfatare il tabù e centrare la finale playoff mai raggiunta. La Leonessa ha ingaggiato ad inizio anno un allenatore giovane come ‘Peppe’ Poeta alla sua prima esperienza da Head Coach, con i lombardi che nei quarti di finale hanno battuto per 3-1 l’altra squadra promossa dalla A2 ovvero Trieste. Fari puntati sul capitano Amedeo Della Valle e sul centro croato Miro Bilan, con Nikola Ivanovic a dettare i ritmi di gioco e Jason Burnell ad armare il braccio dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata al PalaShark di Trapani alle ore 20:45 dove si rimarrà anche per gara-2 prevista domenica 1° giugno (sempre alle ore 20:45). Diretta TV affidata in chiaro a DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto 2025!