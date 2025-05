LIVE Superbike, GP Cechia 2025 in DIRETTA: riparte la corsa di Bulega tra Superpole e gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2025, Bulega in corsa nonostante i dolori.

Tra tutti circuiti del mondiale Superbike, Most è certamente una delle più apprezzate da Toprak Razgatlioglu, come dimostrano le 8 vittorie ottenute in passato. Le prove libere di ieri lo confermano con forza anche nel 2025: il fenomeno turco è stato il più veloce sia al mattino che al pomeriggio, con il primo posto della classifica dei tempi della Superbike in 1’31″318. Se c’è una pista che può aiutarlo a recuperare terreno su Nicolò Bulega, è proprio questa.

L’italiano ha iniziato il weekend nel modo peggiore possibile. Un violento highside in FP1 ha fatto spaventare tutti per la sua incolumità fisica, risultando alla fine solo in un paio di grosse contusioni ancora dolorose. Il quarto posto di ieri dietro ai fratelli Sam e Alex Lowes è un buon viatico per il resto del fine settimana per non perdere molti punti. Subito dietro il centauro azzurro si è piazzato il suo compagno di team Alvaro Bautista, con Danilo Petrucci sesto.

Settima piazza per un buon Axel Bassani e la sua Bimota, con la top ten conclusa da Michael Van Der Mark, Andrea Locatelli e Xavi Vierge. Yari Montella in difficoltà con il diciassettesimo tempo, mentre ancora più brutto è stato l’epilogo per Andrea Iannone: caduto in FP1, il pilota italiano si è fratturato il terzo e il quarto dito del piede destro ed è quindi fuori dal resto delle sessioni, gare incluse.

Inizio della Superpole alle ore 10.55 mentre gara-1 inizierà alle 14.00.