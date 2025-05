LIVE Superbike, GP Cechia 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu favorito, Bulega deve pensare ai punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il fine settimana della Superbike, che corre in Repubblica Ceca sul circuito di Most, è iniziato nel segno di Toprak Razgatlıoglu. Il turco conquista la pole position sul circuito dove l’anno scorso vinse tutte e tre le corse e, dopo quattro giri di studio alle spalle dell’azzurro Bulega, sorpassa il pilota Ducati prendendosi la vetta in solitaria, visti anche i dolori di Bulega dopo la brutta caduta del venerdì. Vittoria quindi per Razgatlıoğlu, che precede due azzurri: dietro Nicolò, c’è il consistente Danilo Petrucci.

Seguono Alex e Sam Lowes, rispettivamente quarto e sesto: tra di loro Alvaro Bautista, che chiude quinto dopo una bella rimonta. L’iberico era stato infatti coinvolto nel contatto al via che ha concluso prima del previsto la gara di Locatelli (sfortunato) e van der Mark, ma ha fatto una gara leggendaria: nonostante una moto ampiamente danneggiata nell’aerodinamica, è risalito dalle ultime posizioni del gruppo fino alla 5a posizione girando più veloce di tutti. Completano i primi dieci Lecuona, Montella ottavo, Vierge e Rea. Oggi gara-2, con Bulega chiamato ad una grande prestazione.

Inizio della Superpole Race alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00.