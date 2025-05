LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile 2025

Si disputa la partita di ritorno della finale scudetto tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Arbitrano il match Daniele Bianco di Rapallo e Antonio Guarracino di Napoli; delegato Marina Valdettaro. Catanesi in vantaggio nella serie dopo il 13-6 in gara 1 alla piscina “Nesima” di Catania. L’eventuale terza sfida è prevista sabato 31 maggio alle 18:30 proprio a Catania.

La rosa siciliana condotta da Martina Miceli e dalla presidente-giocatrice Tania Di Mario va a competere per il sesto scudetto consecutivo, il venticinquesimo in storia. La rosa romana invece guidata da Marco Capanna vuole pareggiare il risultato per sognare il primo scudetto e il secondo trofeo stagionale dopo il successo della Coppa Italia Unipol con la partita vinta per 10-7 proprio contro le siciliane.

L’Ekipe Orizzonte Catania e la SIS Roma, precisamente prima e seconda nella regular season, si sfidano nella finale scudetto per la terza volta. Nell’annata 2018/2019 successo siciliano per 6-3 nell’epilogo della final six; nell’annata 2022/2023 L’Ekipe Orizzonte Catania si aggiudicò la serie 3-1.

