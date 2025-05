LIVE Sinner-Rinderknech, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 troverà un pubblico ostile?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner ed il francese Arthur Rinderknech. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti 2-1 dopo l’iniziale KO maturato sulla terra rossa di Lione nel 2021. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra i transalpini Richard Gasquet e Terence Atmane.

Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all’appuntamento parigino dopo il brillante rientro a Roma a margine dei 3 mesi di stop per le note vicende riconducibili al caso WADA. Accolto trionfalmente dal pubblico italiano il numero uno del mondo si è issato fino all’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia cedendo solo ad un ritrovato Alcaraz. Esordio da non sottovalutare al cospetto di uno degli idoli del pubblico transalpino.

Dal canto suo Rinderknech, ventinovenne di Gassin (Francia), si presenta allo Slam di casa da numero 72 ATP. In stagione non ha mai finora colto due vittorie consecutive a causa della sua proverbiale discontinuità. In giornata di grazia può però creare grattacapi a numerosi top 20 grazie al servizio ed ai primi colpi dello scambio. Avrà inoltre dalla sua parte il numeroso pubblico dell’arena più prestigiosa del Major francese.

La sfida di primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner ed il francese Arthur Rinderknech sarà il quarto match dalle 12.00 sul Court Philippe-Chatrier dopo Sramkova-Swiatek, Osaka-Badosa ed Atmane-Gasquet, ed inizierà in ogni caso non prima delle 20.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!