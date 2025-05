LIVE Sinner-Paul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 al mondo insegue la prima finale agli Internazionali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 15.30)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 che coinvolge Jannik SINNER e Tommy Paul. Chi vince è in finale nel Masters 1000 di Roma contro Lorenzo MUSETTI o Carlos Alcaraz. Gli italiani alla conquista della capitale!

Una semifinale che lanciò l’azzurro verso l’olimpo, quella proprio contro l’americano al Masters 1000 di Toronto nel 2023, il primo grande titolo del formidabile giocatore da Sesto Pusteria. Il n.1 del mondo può fare già un’impresa, giungere all’ultimo atto del torneo di casa dopo 3 mesi di stop forzato dalle gare. Se lo farà, comunque vada sarà una domenica memorabile al Foro Italico!

Il Centrale accoglierà i giocatori nella prima serata romana, che abbiamo visto porta i campi ad essere molto lenti e con le palline che vanno perdendo molto velocemente velocità. Paul sa giocare a tennis molto bene, il suo tennis è camaleontico: sa adattarsi a tutti i rivali che gli vengono proposti. Oggi, dovrà superarsi per avere la meglio di un Sinner non al meglio, ma comunque già in ‘forma-Parigi’.

Il cammino di Sinner è partito con parecchi dubbi, che sono stati fugati cammin facendo, avversario dopo avversario. La prestazione di ieri contro Casper Ruud è stata pressoché perfetta e Jannik è potuto giungere fino all’ultimo atto senza perdere neanche un parziale. I precedenti sono favorevoli, oltre alla vittoria già citata in precedenza, c’è anche il match degli US Open (7-6, 7-6, 6-2), anch’esso che portò bene all’italiano, oltre ai due precedenti del 2022 sulla terra di Madrid e sull’erba di Eastborne (uno a testa).

In chiave ranking l’azzurro è nuovamente tornato a guadagnare sui diretti rivali per il trono mondiale, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz infatti non lo raggiungeranno ancora per un po’. Inutile dire come i 720 punti della finale sarebbero comunque importanti per giungere al Roland Garros con un po’ più di margine, considerando che le ‘cambiali’ pesanti arriveranno più in là.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 tra Jannik SINNER e Tommy Paul, si parte non prima delle ore 20:30, prima la semifinale di doppio femminile: vi aspettiamo!