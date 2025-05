LIVE Sinner-Lehecka, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si fa sul serio, il ceco è un avversario difficile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, partita valevole per il terzo turno del Roland Garros 2025. Si alza l’asticella per il numero uno del mondo chiamato al primo ostacolo complesso di questo Slam parigino: l’italiano dovrà fare molta attenzione nella sfida contro il talentuoso ceco.

Sinner è rientrato nel migliore dei modi dalla squalifica di 3 mesi raggiungendo la finale nel Master 1000 di Roma, persa da Carlos Alcaraz, e trovando grande fiducia in vista del Roland Garros. Il cammino dell’altoatesino nel secondo Major dell’anno è iniziato contro Arthur Rinderknech, sconfitto 6-4, 6-3, 7-5, e Richard Gasquet, battuto 6-3, 6-0, 6-4 nell’ultima partita della carriera del francese.

Vittoria netta all’esordio anche per Lehecka che ha sconfitto Jordan Thompson 6-4, 6-2, 6-1. Nel secondo turno il ceco è uscito vittorioso da un match complicato contro Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie 26 del torneo, vincendo 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Quello odierno sarà il quarto incontro diretto tra i due giocatori con Sinner avanti 3-0 nei precedenti. Un incontro è piuttosto datato e poco significativo, risalente al 2019 quando l’italiano vinse 6-4, 6-2 nel secondo turno del challenger di Ostrava, gli altri due risalgono allo scorso anno: nel 2024 l’attuale n.1 del mondo si è imposto sia nei quarti di Indian Wells (6-3, 6-3) che in quelli di Pechino (6-2, 7-6).

I due giocatori si conoscono molto bene dato che i due si sono allenati diverse volte insieme. Lehecka è stato l’ultimo giocatore ad allenarsi con Sinner prima della squalifica per doping, ed il primo ad allenarsi con l’italiano a Roma nel torneo del rientro.

La partita è la seconda in programma sul Suzanne Lenglen dopo l’incontro tra Mirra Andreeva e Yulia Putinseva, che inizierà alle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Lehecka con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!