LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: nuovo impegno per il n.1 contro il lucky loser olandese

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il lucky loser olandese Jesper De Jong. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di un anno e mezzo dal triplice 6-2 rifilato dall’azzurro al neerlandese nel secondo turno degli Australian Open 2024. Il vincente dell’incontro sfiderà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e l’austriaco Sebastian Ofner.

Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all’appuntamento capitolino dopo aver scontato lo stop di 3 mesi per le note vicende riconducibili al caso WADA. Accolto trionfalmente dal pubblico italiano il numero uno del mondo ha superato all’esordio in due parziali l’argentino Mariano Navone. L’altoatesino ha bisogno di mettere punti e minuti nelle gambe per ritrovare il suo miglior tennis.

Dal canto suo De Jong, ventiquattrenne di Haarlem (Olanda), si presenta al terzo turno degli Internazionali d’Italia sulle ali dell’entusiasmo. Sfruttata al meglio la buona sorta, da lucky loser l’olandese ha dapprima lasciato soli 6 giochi al kazako Shevchenko, poi la miseria di due giochi allo spagnolo Davidovich Fokina. Tennista solido, fa del servizio e del dritto le sue armi principali.

La sfida di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il lucky loser olandese Jesper De Jong sarà il terzo match dalle 11.00 sul Campo Centrale dopo Stearns-Osaka e Paolini-Ostapenko ed inizierà in ogni caso non prima delle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!