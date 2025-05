LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2025 in DIRETTA: occasione per scacciare i fantasmi del 2023

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Sinner-Cerundolo

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match degli ottavi di finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 17.

Il match sarà il terzo del programma odierno a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, e si giocherà comunque non prima delle ore 15.00, dopo Khachanov-Alcaraz e Paolini-Shnaider, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00. Nell’ultimo scontro diretto tra i due l’argentino si impose a Roma nel 2023 proprio negli ottavi di finale.

Nel complesso sono però quattro i precedenti tra Sinner e Cerundolo ed in totale sono arrivate due vittorie per parte: gli altri tre scontri si sono giocati tutti nel 2022. Sinner si è imposto negli ottavi a Vienna e nella fase a gironi di Coppa Davis, mentre l’argentino ha sfruttato il ritiro dell’azzurro nei quarti di finale di Miami.

